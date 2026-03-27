Futuro Modric: arriva l’annuncio dalla Croazia!

In merito al futuro di Modric, è arrivato un importante annuncio dalla Croazia. Ecco le dichiarazioni a sorpresa

Nell’amichevole vinta 2-1 contro la Colombia a Orlando, Luka Modric è partito dalla panchina, entrando solo negli ultimi minuti. Una scelta che garantisce riposo prezioso per il centrocampista, elemento chiave per il finale di stagione del Milan. La gestione del minutaggio è un segnale positivo, anche in vista dei prossimi impegni internazionali, dove il suo impiego potrebbe aumentare.

I rossoneri avranno bisogno della miglior forma dell’ex Real Madrid per questo finale di stagione, in particolar modo per la gara col Napoli al rientro dalla sosta. Dopodiché, il club attende la sua decisione sul futuro. Sappiamo che Modric può liberamente decidere se restare o meno un altro anno o se, invece, chiudere dopo un solo anno la sua avventura milanista. Nessuno ad oggi sa cosa succederà, forse nemmeno lui.

Eppure, secondo il commissario tecnico croato Zlatko Dalic, il centrocampista sa già cosa fare: “Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader“. Un riconoscimento netto, accompagnato da un’altra riflessione: “Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile“. I tifosi attendono con ansia: tutti vorrebbero lui restasse, così da giocare la Champions League col Milan, ma starà al giocatore decidere cosa fare. Sullo sfondo la chiamata del suo idolo Boban per riportarlo alla Dinamo Zagabria, la sua squadra del cuore.