Il ginocchio fra crack: il Milan molla l’obiettivo

I rossoneri erano molto interessati al giocatore ma si è infortunato gravemente e resterà fuori dai campi per almeno sei mesi

Joaquin Panichelli, attaccante dello Strasburgo, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento con l’Argentina. Un infortunio serio, che richiederà intervento chirurgico e uno stop di almeno sei mesi. Il classe 2002 era protagonista di una stagione di alto livello, con 20 gol in 39 partite, numeri che lo avevano portato al centro dell’attenzione internazionale. Lo stop compromette anche la possibilità di partecipare ai prossimi Mondiali con la Selección.

Prima dell’infortunio, Panichelli era finito nel mirino di diversi club, tra cui il Milan, alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Il rendimento in Francia aveva attirato interesse anche dalla Premier League, con il Chelsea tra le squadre più attente al suo percorso. L’infortunio cambia le prospettive: il profilo esce momentaneamente dai radar del mercato estivo, costringendo i club a rivedere le strategie.

Il Milan prosegue nella pianificazione, con l’obiettivo di inserire un attaccante affidabile e subito pronto. L’uscita di scena di Panichelli impone nuove riflessioni nella lista dei possibili innesti. La dirigenza valuta alternative già pronte per garantire gol e continuità. Il mercato resta aperto, ma una certezza emerge: servirà un investimento mirato per alzare il livello offensivo.