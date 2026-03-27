Rinnovo Pulisic, la decisione del Milan in questo momento di crisi: accadrà a breve

Il Milan lavora per il rinnovo di Pulisic che sta attraversando un momento di grande difficoltà: la mossa dei rossoneri

Il momento non è semplice, ma il Milan non perde fiducia nel suo numero 11. Tra campo e scrivania, il club prepara le prossime mosse attorno a Christian Pulisic, considerato ancora centrale nel progetto. I tifosi hanno accolto con applausi la sua uscita contro il Torino, segnale di fiducia nonostante il periodo complicato. L’ultimo gol risale al 28 dicembre contro il Verona, poi un lungo stop realizzativo. Il dato colpisce: da una media di un gol ogni 74 minuti al digiuno nelle successive quattordici partite. L’assist per Adrien Rabiot è un segnale, mentre resta forte il supporto del gruppo, testimoniato anche dalle esultanze dedicate.

Chi lo conosce lo descrive così: “Parla poco e segna tanto“. Un’identità chiara, legata anche alla sua vita lontana dai riflettori. Pulisic ha scelto la tranquillità di Busto Arsizio, lontano dal caos cittadino. Tra chitarra e golf, costruisce il suo equilibrio personale. Sul piano contrattuale, il Milan lavora per prolungare l’accordo in scadenza nel 2027, con opzione fino al 2028. Il Decreto Crescita può giocare un ruolo decisivo: l’acquisto di un immobile in Italia permetterebbe di mantenere i benefici fiscali per altri cinque anni, rendendo sostenibile anche un eventuale aumento dell’ingaggio, oggi fissato a 4 milioni netti.

La dirigenza punta a chiudere il rinnovo prima del Mondiale, con un prolungamento fino al 2031 e cifre leggermente riviste. Il mese di maggio può essere il momento decisivo, come scrive Calciomercato.com. Il giocatore ha preso tempo, mentre restano attenzioni dall’estero. Il Milan resta fermo sulla propria posizione: Pulisic è un pilastro del futuro. In caso di mancato accordo immediato, il club può contare sull’opzione contrattuale per mantenere il controllo.