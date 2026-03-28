Amore infinito: “Il Milan è casa”, Juve e Premier League respinte

Le dichiarazioni fanno felici i tifosi del Diavolo e anche la dirigenza. Non ci sono davvero dubbi: il punto della situazione

Nessuna rivoluzione. Sarà un’estate all’insegna della crescita per il Milan, che dovrà aggiungere dei giocatori in rosa, per rendere il gruppo più competitivo. Massimiliano Allegri vuole un organico capace di lottare per lo Scudetto e competere in Champions League.

Giorgio Furlani e Igli Tare stanno già muovendo da mesi i fili per farsi trovare pronti. In queste settimane sulle scrivanie di Casa Milan sono finiti i nomi di diversi elementi che hanno contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Diavolo sta così valutando la possibilità di acquistare Leon Goretzka e Bernardo Silva. Un grande affare a centrocampo, dunque, poi un bomber e un centrale esperto di difesa. L’idea, inoltre, è quella di aggiungere almeno un esterno.

Pochi acquisti, quindi, per il Milan, che non dovrà stravolgere la squadra. Tutto ciò sarà possibile anche per via del grande lavoro fatto con i rinnovi. In pochi, ad esempio, credevano nel prolungamento del contratto di Mike Maignan. Tutti avevano dato per scontato il suo addio, ma la firma ha spazzato via ogni dubbio.

Prima del francese, però, era arrivata un’altra fumata bianca, quella di Alexis Saelemaekers. Il belga aveva un contratto in scadenza nel 2027 e diversi club di Premier League stavano assaporando il colpo. Ci ha pensato fortemente anche la Juventus, che l’avrebbe voluto in estate.

Saelemaekers: “Qualcosa non scontata nel calcio moderno”

Ma niente da fare, nei pensieri del belga c’è/c’è stato solamente il Milan: “Non posso lamentarmi. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove sono maturato molto, era fondamentale per me diventare titolare fisso al Milan e ci sono riuscito – Afferma a Nieuwsblad -. Sento la fiducia sia dell’allenatore che della società. Quando mi hanno offerto il prolungamento di contratto non ho esitato. È addirittura un contratto quinquennale fino al 2031, cosa non scontata nel calcio moderno. Mi sento davvero a casa al Milan”.

Parole chiare di Saelemaekers, che non pensa chiaramente ad un addio. E’ una pedina chiave dello scacchiere di Allegri, come lo è diventato il connazionale Koni De Winter: “E’ un giocatore fantastico, è vero che ha avuto dei momenti di difficoltà con la nazionale, ma capita a tutti di tanto in tanto. Possiamo essere certi che darà il massimo anche con i Diavoli Rossi. È davvero forte”.