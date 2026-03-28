Ha convinto Allegri: l’anno prossimo sarà al Milan, primo colpo

Il giocatore ha convinto pienamente Allegri in questa stagione: a giugno tornerà al Milan e farà parte della squadra

C’è un nome che cresce lontano dai riflettori e si avvicina sempre più al Milan dei grandi. Il percorso di Christian Comotto sta convincendo dirigenza e staff tecnico, con segnali chiari arrivati nel corso della stagione. Il classe 2008, in prestito allo Spezia, ha trovato spazio con continuità: 22 presenze su 32 partite, con picchi di rendimento importanti come la gara di Palermo. In una stagione complicata per il club ligure, il centrocampista di proprietà rossonera ha mostrato personalità e qualità fuori dal comune, confermate anche dalle prestazioni con l’Italia Under 19.

Le caratteristiche di Comotto

La scelta del prestito si è rivelata utile per accelerare il percorso di crescita e confrontarsi con il calcio dei grandi. Comotto è un centrocampista completo, capace di agire da mezzala, trequartista o anche da mediano. Alto 185 cm, destro naturale, unisce struttura fisica a visione di gioco e capacità di lettura. Sa gestire il possesso sul corto e sul lungo, con margini di crescita evidenti. Un profilo, spesso paragonato a Tonali per caratteristiche, che si inserisce perfettamente nelle esigenze del calcio moderno e nelle richieste tecniche dello staff.

Allegri lo promuove: futuro già scritto

Massimiliano Allegri segue da vicino il suo percorso e ha espresso valutazioni positive. Il tecnico lo considera pronto per il salto di livello, inserendolo tra i giovani su cui costruire il futuro. Il rientro a Milanello per la stagione 2026/27 è una possibilità concreta. Il Milan valuta l’inserimento in prima squadra: Comotto può diventare una risorsa interna già pronta, senza passaggi intermedi.