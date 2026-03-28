Kean al Milan con lo scambio, due pedine convincono la Fiorentina

Così l’attaccante italiano può vestire il rossonero: i viola interessanti ai giocatori rossoneri. Ecco di chi si tratta

Moise Kean è tornato sotto i riflettori. Lo ha fatto segnando un bel gol con la maglia azzurra in occasione di Italia-Irlanda del Nord. Il centravanti si è reso protagonista con il 2 a 0, risultando ancora decisivo, nonostante la stagione complicata con la Fiorentina.

La fine del campionato, però, è davvero vicina e poi si potrà pensare al futuro. Un futuro che verosimilmente sarà lontano da Firenze. I tempi sono maturi per un addio e la dirigenza viola si prepara a trattare la sua cessione ad una cifra inferiore dei 62 milioni di euro della clausola. Prima chiaramente si penserà alla salvezza e magari a conquistare la Conference League.

Fabio Paratici sa bene quale sia la volontà di Moise Kean, desideroso di spiccare il volo. Tappargli le ali potrebbe essere controproduttivo per tutti. L’Arabia Saudita tornerà certamente a bussare alle porte del campione italiano, che difficilmente aprirà ad un trasferimento in Saudi League.

Alcuni club di Premier ci stanno pensando, ma nessun top team ha mostrato interesse in Inghilterra. In Italia, invece, è il Milan che vorrebbe accontentare Massimiliano Allegri, regalandogli Moise Kean.

Milan-Fiorentina, affari in vista: non solo Kean

I 62 milioni di euro della clausola rescissoria sono ovviamente inarrivabili per il Diavolo, ma alla Fiorentina piacciono diversi giocatori di proprietà dei rossoneri, che possono tornare utili per abbassare il cash. I preferiti sarebbero Comotto e Camarda, ma il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene.

In queste ore si è fatto il nome di Santiago Gimenez, ma i profili cerchiati in rosso da Paratici sono quelli di Fikayo Tomori e Yunus Musah. Il nome per sostituire Moise Kean a Firenze è invece quello di Lorenzo Colombo. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, sarà riscattato ufficialmente dal Genoa, una volta raggiunta la salvezza.

Tornando in casa Fiorentina, Kean non è l’unico giocatore che piace. Anche il giovanissimo Cher Ndour è sul taccuino di Furlani. Un nome che tornerebbe di moda con la partenza du Loftus-Cheek.