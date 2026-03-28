Scoppia il caso: in Napoli-Milan non ci sarà

C’è un vero e proprio caso in queste settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali, il giocatore salterà Napoli-Milan

La sfida del Maradona si avvicina con un caso che scuote il Napoli e rischia di cambiare gli equilibri del big match contro il Milan. Un’assenza pesante rischia di condizionare una gara decisiva nella corsa al vertice. Romelu Lukaku è finito al centro di una situazione delicata: l’attaccante è rimasto in Belgio, dopo il rientro dal ritiro della Nazionale, senza autorizzazione per allenarsi in autonomia. Il club non ha gradito e prepara una sanzione disciplinare, con una posizione sempre più rigida. Il messaggio è chiaro: rientro immediato oppure fuori rosa.

Una vicenda che pesa a pochi giorni dalla sfida contro il Milan. Anche in caso di rientro, Lukaku non sarà a disposizione per la gara del 6 aprile al Maradona contro la squadra di Massimiliano Allegri. Un’assenza che non pesa molto nelle gerarchie azzurre visto che di recente il belga, rientrato da un lunghissimo infortunio, ha giocato pochissimo. Di certo però Lukaku è una pedina importante dalla panchina oltre che un leader in spogliatoio. Il match assume così contorni ancora più delicati, con equilibri pronti a cambiare.