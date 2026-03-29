Ansia Rabiot, out come Maignan: attesa per il rientro a Milanello

Le ultimissime notizie relative al centrocampista transalpino, alle prese con un problema al ginocchio: il punto della situazione

Le pause per le nazionali non sono mai piaciute tanto ai tifosi. Durante la sosta, infatti, sono stati sempre diversi i calciatori che hanno subito infortuni importanti. Dopo le prime partite, è arrivato già il primo bollettino: Calhanoglu e Wesley sono solo due di coloro che si sono fermati.

Le attenzioni dei sostenitori del Diavolo, invece, sono rivolte in Francia, da dove spesso non sono arrivate notizie positive. Mike Maignan, ad esempio, ha subito vari infortuni gravi. Stavolta a fermarsi è stato Adrien Rabiot. Ad affermarlo è stato Didier Deschamps in conferenza stampa: “Per precauzione, verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio”.

Niente allenamento, dunque, per uno dei giocatori più importanti del Milan. Adrien Rabiot così è rimasto fuori nella partita contro la Colombia. Il centrocampista non era nell’undici titolare al pari di Mike Maignan.

Le condizioni di Rabiot verranno verificate quando sarà in Italia. I precedenti non fanno dormire sonni tranquilli al popolo rossonero, ma dalle parti di Via Aldo Rossi, al momento, non ci sarebbe alcun tipo di preoccupazione. Il centrocampista potrà dunque essere a disposizione per la delicatissima partita contro il Napoli, in programma il lunedì di Pasquetta.