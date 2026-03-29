Contatti con l’agente, per Vlahovic non è finita

Le ultimissime notizie relative all’attaccante serbo, che ha un contratto in scadenza con la Juve il prossimo 30 giugno

Andrej Kostic sarà presto un giocatore del Milan. Il club rossonero ha trovato un accordo per fargli svolgere le visite mediche in mattinata; poi firmerà nero su bianco, diventando del Diavolo. Come scritto, sarà a disposizione di Massimo Oddo, che il prossimo anno, salvo imprevisti, tornerà a giocare in Serie C.

Il centravanti serbo, dunque, comincerà con il Milan Futuro, prima di approdare tra i grandi, allenati da Massimiliano Allegri, dove troverà il connazionale Pavlovic. Ma potrebbe non essere l’unico serbo in prima squadra. Con l’acquisto di Kostic, pagato circa tre milioni di euro, sono tornate insistenti le voci che vorrebbero Dusan Vlahovic approdare al Milan.

Futuro Vlahovic, dalla Juve al Milan: il punto della situazione

Più che una notizia, è una deduzione logica, dettata dal fatto che il numero nove della Juve e Kostic abbiano lo stesso entourage. E’ inevitabile che le parti siano tornate a parlare di Vlahovic, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il contratto con i bianconeri. Un contratto che però potrebbe essere rinnovato a breve.

E’ una possibilità che ha preso piede nell’ultimo periodo. L’agente di Vlahovic lo ha proposto a diverse squadre, che non hanno però soddisfatto le richieste. La Juve è dunque fiduciosa di arrivare ad un accordo, ma finché non ci saranno le firme tutto sarà possibile.

Ecco perché si è tornati a parlare con insistenza di Dusan Vlahovic al Milan. Se i bianconeri non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League, l’affare potrebbe complicarsi ed è evidente che i rapporti tra il Diavolo e l’entourage del giocatore siano più che buoni. Kostic può rappresentare davvero l’antipasto…