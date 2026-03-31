Non torna in Italia: no ufficiale alla convocazione, caos prima di Napoli-Milan

Le ultimissime notizie relative al calciatore, che ha deciso di non rispondere alla chiamata del tecnico. Sarà out per il big match

Non ci sarà per Napoli-Milan. Il comunicato ufficiale emesso dal club non lascia dubbi: il giocatore ha deciso di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti. Una scelta davvero forte, che fa capire come i rapporti tra le parti sia ormai ai ferri corti.

Vederlo tra i convocati per la super sfida tra gli azzurri e i rossoneri sarebbe davvero una sorpresa. E’ un vero e proprio caos prima del big match in programma lunedì: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.

La nota del Napoli, dunque, non lascia dubbi. E’ facile pensare che la storia d’amore tra gli azzurri e l’attaccante belga, che lo scorso anno ha trascinato la squadra alla conquista del tricolore, sia ormai finita. In estate sarà addio. Antonio Conte, che l’aveva voluto fortemente, difficilmente tornerà ad allenarlo ancora.