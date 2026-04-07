Allegri in Nazionale: “Non sta preparando il Milan dell’anno prossimo”

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Allegri fra Nazionale e Milan: la candidatura di Max per il ruolo di ct è ancora fortissima

Un’altra serata amara per il Milan dopo quella di poche settimane fa contro la Lazio. I rossoneri perdono la quarta partita in campionato contro il Napoli al Diego Armando Maradona grazie ad un gol segnato da Matteo Politano. Delude fortemente la prestazione della squadra di Allegri, che sembra aver preparato la gara con il solito piglio di chi pensa prima a non perdere e solo dopo a vincere. Una mentalità non da Milan ma che Max ha sempre portato con sé, fin dalla sua prima esperienza milanista (ma con una qualità della rosa ben diversa da quella di oggi).

Di Allegri si è parlato tanto in questi giorni anche in chiave Nazionale. L’ennesimo fallimento per la qualificazione al Mondiale ha portato finalmente ad un terremoto in Federazione. Gravina ha deciso di dimettersi, dopo di lui anche Buffon e Gattuso. Si cerca quindi un nuovo commissario tecnico, ma prima ancora c’è un presidente da trovare. In attesa, però, circolano indiscrezioni su chi prenderà il posto di Gattuso. Ieri Conte dopo Napoli-Milan si è autocandidato, mentre Allegri ha preso le distanze dalle voci. Ma Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, non è dello stesso avviso.

Ecco le sue parole sul suo canale YouTube: “Allegri che dice ‘sto pensando al Milan’ sotto sotto ci spera, ed è un candidato. Non è fuori, ma non vuole partecipare a volate con altri interlocutori perché ha il suo carisma. A me non risulta che stia fuori, non mi risulta che stia preparando il Milan dell’anno prossimo. Che possa restare al Milan ci mancherebbe, c’è un contratto e un discorso minimo sindacale. Allegri viene considerato un gestore e un selezionatore giusto. Si è tirato fuori ufficialmente e ufficiosamente ci spera. Io consiglierei di non tirarlo fuori“.