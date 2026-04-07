Allegri out, la scelta è arrivata: non ci sono le mezze misure

La partita contro il Napoli non è andata giù: una sconfitta che fa masticare amaro tutti i tifosi. Ecco cosa sta accadendo

Fino a qualche giorno fa eravamo tutti qui a lamentarci di vedere accostato il nome di Massimiliano Allegri alla panchina della Nazionale italiana. E’ stata vista come una mancanza di rispetto per un club che si sta giocando una stagione. Sono state tante le domande in merito a questa notizia che continua a trapelare sui giornali.

Poi sono arrivate le dichiarazioni dello stesso allenatore livornese, sabato in conferenza stampa, a spazzare via ogni dubbio. Oggi, però, sono molti tifosi del Diavolo a manifestare dei dubbi. La prova incolore di ieri ha spinto così alcuni sostenitori rossoneri a mandare in tendenza #Allegriout.

Come sempre nel calcio non ci sono le mezze misure, ma è evidente che chi non è mai apparso molto contento della scelta di affidare la panchina ad Allegri, sia tornato a manifestare il proprio disappunto

Vedo che è partita la campagna #AllegriOut. Non sono d’accordo sul dare la colpa solo ad Allegri. A pagare è sempre l’allenatore, questo si sa, ma Allegri per colpa di una gestione del mercato scellerata, ha dovuto lavorare con delle costrizioni che lo hanno limitato. Il 3-5-2 ⤵️ pic.twitter.com/B4fsV8QqlQ — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) April 7, 2026

4-5-1

Giocato per lo 0-0

Te ne devi andare#AllegriOut — ilCalvelliano (@memethegoat) April 6, 2026

Al di là di questa partita che stiamo perdendo per un episodio, la stagione del Milan è stata di una mediocrità assoluta. Fuori da tutto praticamente subito e gioco inesistente. #NapoliMilan #Allegriout — giangianni (@giangianni67) April 6, 2026

Ah ricordatevi che senza Allegri, ve lo ripeto, eravamo 7/8 in classifica.

E che, con la proprietà che abbiamo, Allegri è come una una bottiglia di mezzo litro di acqua nel deserto. Non basta ? Vero però ti sta dissetando.

Senza saresti morto. Cioè avresti i Fonseca, Lopetegui — Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez (@NunquamDeorsum) April 7, 2026

C’è così chi ricorda che il Milan è reduce da un’annata disastrosa e che senza Allegri, si tornerebbe a puntare su un allenatore come Fonseca e Lopetegui. E i risultati si sono visti. Ma qualcuno allo stesso tempo evidenza, però, che nell’ultimo anno di Pioli, il Milan aveva cinque punti in più rispetto all’attuale… Il popolo rossonero, dunque, è diviso, in attesa della prossima partita, in cui servirà vincere per non vivere il finale di stagione come un incubo.