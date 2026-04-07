Clamoroso Milan: “Cardinale valuterà eventuali cambiamenti”

Il proprietario rossonero al termine della stagione valuterà eventuali cambiamenti o miglioramenti: a riportarlo è Moretto

Ci avviamo verso il finale di stagione. A meno di clamorosi colpi di scena, il Milan raggiungerà l’obiettivo iniziale: tornare in Champions League. Eppure, nonostante questo, non è da escludere che, al termine del campionato, possa arrivare qualche cambiamento, sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale. A parlarne è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Il Milan, dopo anni turbolenti, è sempre più vicino alla Champions League e sarebbe un risultato molto importante per la società. Dal punto di vista sportivo, non ci si può lamentare. Farà di tutto per questo obiettivo. Ma che sia Champions o meno, Cardinale vorrà fare delle valutazioni, da qui a fine stagione, per capire come e se migliorare l’organigramma rossonero, sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale che societario. Prima però bisogna capire come andrà a finire la stagione, ma ci sarà un faccia a faccia con Cardinale che deciderà che tipo di percorso fare e se ci saranno miglioramenti da fare per il bene del Milan“.

Secondo Moretto quindi Cardinale farà attente valutazioni al termine della stagione per decidere se continuare con l’attuale assetto o se, invece, apportare qualche modifica. Il giornalista non ha fatto nomi, ma è chiaro che la posizione più in bilico, ad oggi, sembra essere quella di Giorgio Furlani, soprattutto dopo l’uscita definitiva di Elliott nei mesi scorsi (sostituito da Comvest). Non mancano indiscrezioni anche sul futuro di Allegri e Tare, ma realisticamente sembra complicato che possano lasciare il Milan con l’obiettivo Champions raggiunto.