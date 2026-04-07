Milan, è pronto per l’Udinese: novità importante da Milanello

Le ultime notizie dal centro sportivo di Carnago dopo il ko contro il Napoli: si guarda già alla gara con l’Udinese
E’ tempo di voltare pagina. Non si può continuare a piangere sul latte versato per il Milan, chiamato a rialzarsi dopo il ko contro il Napoli. Un ko con cui si è scritta la parola fine sulla lotta Scudetto, ma la qualificazione in Champions League resta ancora da guadagnare matematicamente.
Qualcuno ha iniziato a temere il disastro, ma arrivare tra le prime quattro resta ampiamente alla portata del Diavolo. Bisogna tornare a pensare positivo: sabato c’è una gara da non sbagliare allo stadio San Siro, contro l’Udinese e le buone notizie in questo momento non possono che far bene ad un gruppo che rischia di deprimersi troppo.
Il rientro in gruppo di Matteo Gabbia, dunque, non può che far sorridere proprio tutti. Il centrale, come aveva annunciato Massimiliano Allegri, ha ritrovato la squadra il giorno dopo Napoli-Milan.
Back at it: Matteo Gabbia 👊 pic.twitter.com/f3gYcpH74z
— AC Milan (@acmilan) April 7, 2026
Le immagini sul profilo X del Diavolo non lasciano dubbi. Il difensore è pronto dunque a dare una mano per questo finale di stagione. Toccherà adesso al tecnico livornese decidere quale siano le scelte migliori: contro i bianconeri si prevedono cambia un po’ in ogni ruolo.