Il nuovo Kakà dalla Turchia: il Milan valuta il colpo da 40 milioni

I rossoneri sono interessati ad un grande talento turco che gioca in Germania: costa 40 milioni e lo paragonano a Kakà

Il Milan guarda avanti e scandaglia il mercato europeo alla ricerca di talento e qualità. Tra i profili monitorati con attenzione spunta quello di Can Uzun, classe 2005 dell’Eintracht Francoforte, finito al centro di valutazioni in vista dell’estate.

La stagione del trequartista turco-tedesco ha vissuto due fasi ben distinte: un avvio brillante, poi il rallentamento dovuto a problemi fisici e scelte tecniche. L’arrivo di Albert Riera ha inciso sulle gerarchie, come confermato dalle sue parole: “Puoi essere eccellente con il pallone, ma non abbastanza bravo senza. Con me, non giochi in questo caso“. Un messaggio chiaro, che ha spinto Uzun a riflettere sul proprio futuro.

Il Milan segue con interesse l’evoluzione della situazione. La valutazione è scesa dai precedenti 80 milioni a circa 40-45 milioni, cifra che rende l’operazione più accessibile. Trequartista moderno, fisico importante e capacità di incidere sotto porta, Uzun piace per versatilità e margini di crescita. Il legame con Kenan Yildiz e soprattutto il paragone con Ricardo Kakà aggiunge un elemento suggestivo, ma la scelta sarà guidata da progetto tecnico e prospettive. I rossoneri restano alla finestra, pronti a muoversi.