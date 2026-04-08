@ML – Esclusivo, tutti pazzi per Ngoy: Milan e Juve sfidano il Psg

Il giocatore del Lille è finito nel mirino dei grandi club. Il difensore belga è pronto a spiccare il volo: il punto della situazione

Dopo una stagione ad alto livello, Nathan Ngoy è pronto a spiccare il volo. Il calciatore, trasferitosi al Lille l’estate scorsa, è finito nel mirino dei grandi club. Il giocatore, nato in Belgio il 10 giugno 2003, ha fin qui totalizzato 33 presenze, con oltre 2600 minuti, riuscendo a segnare anche tre gol.

Il numero 3, compagno di Olivier Giroud, ha ricoperto il ruolo di difensore centrale, ma in carriera ha dimostrato di poter giocare anche sulla destra. Perfetto dunque come braccetto in un eventuale schieramento a tre. Nell’ultimo periodo sono stati tanti gli osservatori che si sono presentati allo Stadio Pierre Mauroy di Lille e tra i nomi finiti sul taccuino dei grandi club c’è soprattutto quello di Nathan Ngoy.

Il Milan è tra le squadre che lo ha osservato al pari della Juventus, del Borussia, dell’Arsenal e del Chelsea, ma è il Psg, come raccolto in esclusiva da MilanLive.it, ad aver mosso passi concreti per il giocatore. Da Bruxelles, città dove è nato il difensore, sono certi che i francesi siano pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro per strapparlo al Lille.