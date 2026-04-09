Juve ferma, il Milan all’assalto: triennale sul tavolo per il giocatore

Il Diavolo si muove per regalare il primo obiettivo: pronto un colpo importante che mette d’accordo proprio tutti. Il punto della situazione

Sono giorni importanti per il calciomercato. Aprile e maggio sono, infatti, i mesi in cui molte trattative vanno in porto: è vero che la sessione estiva aprirà solamente il primo luglio, ma i giocatori che il prossimo 30 giugno vedranno scadere i propri contratti, stanno trattando con i nuovi club.

Così anche il Milan si sta muovendo con forza. Ve lo abbiamo raccontato su queste pagine: il Diavolo ha voglia di regalarsi almeno un grande colpo a parametro zero, ma verosimilmente saranno due. Il nome cerchiato in rosso per il centrocampo – non è più un segreto – è quello di Leon Goretzka.

Milan, colpo Goretzka: la situazione

I rossoneri stanno facendo sul serio e vogliono approfittare dell’immobilismo di altri club e chiudere il prima possibile l’affare: “La Juventus in questo momento è ferma sulla situazione di Goretzka, vedremo se poi dopo il Milan o qualche altro club vorrà fare un passo in avanti, però sono settimane decisive perché Goretzka è svincolato a giugno e vuole decidere il suo futuro quanto prima“

Parole di Moretto, su YouTube, che fanno capire perfettamente quale sia la situazione. Va detto che sullo sfondo c’è il Barcellona, meta ovviamente gradita al tedesco. Ma come detto, il Milan fa sul serio e l’offerta recapitata a Goretzka è di quelle importanti: il giocatore del Bayern Monaco in rossonero guadagnerebbe circa 5,5 milioni di euro per tre stagioni