Brahim Diaz verso il ritorno in Italia: la Juventus è sempre più decisa

Il futuro di Brahim Diaz potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del calcio italiano. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus starebbe valutando il profilo dell’ex fantasista del Milan come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Dopo le esperienze in rossonero, Brahim è tornato al Real Madrid, ma il suo spazio nelle gerarchie dei Blancos non è sempre stato quello sperato. Per questo motivo, nelle prossime settimane potrebbero aprirsi riflessioni sul suo futuro.

La Juventus segue con attenzione la situazione e considera lo spagnolo un giocatore capace di aumentare qualità e imprevedibilità sulla trequarti. Al momento non risultano trattative avanzate, ma il nome è presente nella lista dei dirigenti bianconeri.

Per i tifosi del Milan si tratterebbe di un ritorno in Serie A dal sapore particolare. Brahim ha infatti lasciato un buon ricordo durante la sua esperienza in rossonero, contribuendo anche alla conquista dello Scudetto del 2022 grazie alle sue giocate e alla sua capacità di creare superiorità numerica.

Resta da capire quale sarà la posizione del Real Madrid e se il giocatore prenderà in considerazione un eventuale ritorno nel campionato italiano. La Juventus osserva e valuta, mentre il futuro di Brahim Diaz resta ancora tutto da scrivere.