Biglia nello staff di Abate, l’argentino vicino al Torino

L’avventura di Ignazio Abate sulla panchina del Torino potrebbe riportare insieme due vecchie conoscenze del mondo Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i nomi valutati per completare lo staff tecnico granata ci sarebbe infatti anche quello di Lucas Biglia.

L’ex centrocampista argentino, che ha vestito la maglia rossonera dal 2017 al 2020, sarebbe uno dei profili presi in considerazione da Abate per accompagnarlo nella nuova esperienza in Serie A. Un’ipotesi che permetterebbe ai due ex milanisti di ritrovarsi a lavorare fianco a fianco dopo aver condiviso lo spogliatoio a Milanello.

Biglia ha iniziato il proprio percorso da allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato e negli ultimi anni ha continuato a formarsi in vista di un possibile approdo stabile in uno staff professionistico. Per lui il Torino potrebbe rappresentare un’importante occasione di crescita.

Abate, dal canto suo, sta definendo gli ultimi dettagli del gruppo di lavoro che lo accompagnerà nella sua nuova avventura granata. E tra i collaboratori potrebbe esserci proprio Biglia, in quello che sarebbe un piccolo ritorno al passato per due protagonisti della recente storia rossonera.