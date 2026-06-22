Possibile ritorno in Italia per Theo Hernandez con il terzino sinistro che sta vivendo il mondiale con la Francia e che poi parlerà con l’Al-Hilal del suo futuro, valutando di tornare a giocare nel nostro campionato.

Partito la scorsa estate dal Milan per raggiungere Simone Inzaghi in Arabia Saudita, l’esterno transalpino potrebbe cambiare maglia ancora una volta considerato il fatto che il richiamo dell’Europa appare essere forte. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il Como starebbe sarebbe interessato al suo acquisto con i lariani che possono mettere sul piatto anche la possibilità di giocare la Champions League.

Oltre al Como potrebbe farsi avanti la Juventus con i bianconeri che, in caso di cessione di Cambiaso, potrebbero farsi avanti per riportare il calciatore in Serie A.