Maldini verso la nazionale italiana, lo vuole Malagò

Paolo Maldini potrebbe presto tornare protagonista nel calcio italiano, anche se non sulla poltrona che molti tifosi del Milan continuano a sognare. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse indiscrezioni che parlano di contatti tra l’ex capitano rossonero e la nuova FIGC guidata da Giovanni Malagò. L’idea del neo presidente federale sarebbe quella di coinvolgere Maldini in un ruolo dirigenziale di primo piano all’interno del nuovo progetto azzurro.

Dopo l’addio al Milan nell’estate del 2023, Maldini è rimasto lontano da incarichi operativi, pur continuando a essere accostato a diversi club e progetti sportivi. Il suo nome, però, conserva un peso enorme sia a livello nazionale che internazionale, grazie a una carriera da leggenda prima sul campo e poi dietro una scrivania.

Secondo Fabrizio Romano, Malagò lo considererebbe la figura ideale per fare da collegamento tra la Federazione e l’area tecnica, mettendo a disposizione esperienza, credibilità e conoscenza del calcio ad altissimo livello. I contatti sarebbero già stati avviati e potrebbero proseguire nelle prossime settimane per valutare la fattibilità dell’operazione.

La notizia non può lasciare indifferenti i tifosi del Milan. Da quando ha lasciato il club, infatti, una parte dell’ambiente rossonero continua a considerare Maldini una figura centrale nella rinascita culminata con lo Scudetto del 2022. Un eventuale approdo in FIGC rappresenterebbe quindi il ritorno nel calcio italiano di uno dei dirigenti più apprezzati degli ultimi anni.

Per il momento non esistono ancora decisioni definitive, ma la sensazione è che la Federazione voglia fare sul serio. E se il progetto dovesse concretizzarsi, Maldini tornerebbe ad avere un ruolo di primo piano nel futuro del calcio azzurro.