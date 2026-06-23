Il richiamo di casa è stato più forte di qualsiasi altra proposta. Thiago Silva ha scelto di tornare al Fluminense, il club che lo aveva lanciato nel grande calcio e con cui aveva già vissuto una parentesi emozionante nel 2024 prima dell’esperienza in Portogallo.

Reduce dalla vittoria del campionato con il Porto allenato da Francesco Farioli, il difensore brasiliano aveva annunciato al termine della stagione la propria intenzione di lasciare i Dragoni dopo appena sei mesi. Una decisione che aveva aperto diversi scenari sul suo futuro, con molte opzioni al vaglio del centrale ex Milan.

Alla fine, però, ha prevalso il cuore. A quasi 42 anni, Thiago Silva ha deciso di rimettere la maglia del Fluminense e di chiudere il cerchio tornando nella squadra che lo ha visto crescere. Un ritorno accolto con entusiasmo dai tifosi brasiliani e dallo stesso club carioca, che sui social ha celebrato il suo rientro con un messaggio carico di affetto: “Alcune storie non finiscono mai. Il mostro Thiago Silva è tornato al Fluminense”.

Un nuovo capitolo per una delle carriere più prestigiose del calcio brasiliano degli ultimi vent’anni.