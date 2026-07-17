Nazionale, Maldini ha scelto: Pirlo in panchina per gli azzurri

La scelta di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dell’Italia continua a far discutere. Tra i principali sostenitori dell’ex centrocampista ci sarebbe Paolo Maldini, individuato da Giovanni Malagò come direttore del progetto azzurro e favorevole all’affidamento della panchina all’ex regista di Milan e Juventus.

Maldini avrebbe indicato in Pirlo il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo, puntando su un allenatore giovane ma già abituato a gestire grandi pressioni. Una scelta che, però, non mette tutti d’accordo. Tra tifosi e addetti ai lavori c’è chi ritiene l’ex tecnico della Juventus ancora poco esperto per guidare la Nazionale in un momento così delicato.

Il dibattito resta aperto, ma l’appoggio di una figura come Maldini rappresenta un segnale importante. L’ex capitano rossonero conosce bene Pirlo, con cui ha condiviso anni di successi al Milan, e sarebbe convinto delle sue qualità umane e tecniche.

Ora resta da capire se questa linea verrà confermata dalla FIGC. Nel frattempo, il nome di Pirlo continua a essere al centro del confronto sul futuro della Nazionale italiana.