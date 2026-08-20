Juve, occhi su Tomori e Fofana: la strategia bianconera

La Juventus resta alla finestra per Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. Il club bianconero non avrebbe intenzione di accelerare immediatamente, ma potrebbe attendere le ultime settimane di mercato per provare a sfruttare la situazione del Milan e ottenere condizioni più favorevoli.

Entrambi i giocatori sono infatti considerati cedibili dai rossoneri e il passare dei giorni potrebbe spingere il Milan ad abbassare le proprie richieste pur di concretizzare le uscite. È proprio su questo scenario che la Juventus potrebbe puntare, aspettando la fine del mercato per presentare un’offerta più bassa rispetto alle valutazioni iniziali.

Tomori rappresenta un profilo conosciuto dalla Serie A e già finito da tempo nei radar bianconeri. Fofana, invece, piace per caratteristiche fisiche e dinamismo e potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per il centrocampo.

La Juventus osserva quindi senza fretta, mentre il Milan dovrà decidere se aspettare offerte migliori oppure accettare condizioni meno vantaggiose pur di liberare spazio e fare cassa. Le ultime settimane di mercato potrebbero diventare decisive per entrambi i giocatori.