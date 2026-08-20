Torino-Milan, Amorim ha fatto le sue scelte: la probabile formazione

Amorim sta pensando alla formazione da schierare in occasione dell’esordio in campionato contro il Torino.

Tra i pali è atteso Maignan, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Gila, Gabbia e Pavlovic.

A centrocampo spazio a Chukwueze e Bartesaghi sugli esterni, con Modric e Rabiot in mezzo. Sulla trequarti, invece, dovrebbe esserci una coppia formata da Saelemaekers e Loftus-Cheek, alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos, favorito per partire dal primo minuto.

Restano comunque alcuni ballottaggi. In particolare, Gabbia non è ancora sicuro del posto, con De Winter pronto a giocarsi le proprie chance. Anche Cissé potrebbe insidiare Saelemaekers sulla trequarti, mentre Pulisic, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, potrebbe rappresentare un’opzione importante a gara in corso.

Il Milan si prepara dunque all’esordio stagionale con una formazione ancora in parte da definire, ma con Amorim che sembra avere già individuato gran parte dei suoi titolari.

MILAN: Maignan, Gabbia, Pavlovic, Gila; Chukwueze, Bartesaghi, Modric, Rabiot, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Gonçalo Ramos.