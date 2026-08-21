Soulé affare last minute: la strategia del Milan

Il Milan continua a lavorare sul mercato e, oltre alla necessità di inserire un nuovo difensore, resta aperta anche la ricerca di un trequartista.
Tra i nomi monitorati c’è quello di Matias Soulé, pista che negli ultimi giorni si è raffreddata ma che potrebbe tornare d’attualità nelle battute finali della sessione.
L’argentino della Roma rappresenta infatti un profilo particolarmente interessante per Ruben Amorim. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è il mancino naturale, qualità che attualmente manca nella trequarti rossonera e che potrebbe aggiungere nuove soluzioni offensive alla squadra.
Molto dipenderà però dalle mosse della Roma. L’arrivo di Rodrigo Mora potrebbe infatti modificare gli equilibri nel reparto offensivo giallorosso e, in caso di apertura alla cessione, il Milan potrebbe provare ad approfittarne. Soulé resta quindi sullo sfondo, in attesa di capire se negli ultimi giorni di mercato potrà trasformarsi da semplice idea in una vera occasione. Per i rossoneri, prima di tutto, sarà comunque necessario completare alcune operazioni in uscita.