Tomori vicino all’addio, arriva la chiamata dalla Premier

Fikayo Tomori continua a essere uno dei principali candidati a lasciare il Milan e nelle ultime ore si registra un nuovo interesse concreto dalla Premier League.

L’Aston Villa, dopo i timidi sondaggi delle scorse settimane, potrebbe infatti fare sul serio per il difensore inglese. Il club di Unai Emery è alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Konsa all’Arsenal e Tomori rappresenta una delle opzioni valutate.

Il giocatore è ormai fuori dai piani di Ruben Amorim e il Milan è pronto ad ascoltare eventuali proposte. La società rossonera ha bisogno di sfoltire la rosa e una cessione di Tomori permetterebbe anche di liberare risorse da reinvestire sul mercato.

L’interesse dell’Aston Villa potrebbe quindi trasformarsi presto in una trattativa vera e propria. Al momento non ci sarebbe ancora un’offerta concreta, ma i presupposti per un’accelerazione sembrano esserci. Il Milan attende la prossima mossa inglese, consapevole che l’addio di Tomori potrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo difensore.