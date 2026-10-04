La sosta riconsegna un Gonçalo Ramos al Milan in stato di grazia

Il Portogallo si dimostra forte e compatto anche senza Cristiano Ronaldo. Nella sfida di Nations League, i lusitani si sono imposti per 4-2 contro la Danimarca, trascinati da uno straordinario Gonçalo Ramos.

Promosso titolare al centro dell’attacco, il centravanti rossonero ha offerto una prestazione totale: prima ha servito l’assist per la rete d’apertura di João Cancelo, poi ha firmato il gol del 2-1 con una splendida conclusione di punta. Ai danesi non sono bastati i momentanei pareggi firmati da Mikkel Damsgaard e Rasmus Højlund; l’attaccante ha festeggiato omaggiando proprio CR7 con la sua celebre esultanza.

I sigilli di Vitinha e João Félix hanno chiuso definitivamente i conti. Un segnale forte per il Portogallo e un motivo di grande sorriso per il Milan e Ruben Amorim, che si godono un Ramos in stato di grazia.