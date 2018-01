CALCIOMERCATO MILAN – Luca Antonelli è stato più volte accostato alla Fiorentina in queste settimane. Il suo agente Gianni Vitali ha aperto a un trasferimento a Firenze, ma la trattativa non è ancora partita concretamente.

E pare che non ci sarà alcun negoziato tra i due club. Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, ha così risposto a calciomercato.it in merito: “Antonelli? Abbiamo fiducia in questo gruppo. Vogliamo andare avanti per poi fare una valutazione a fine stagione”. Dunque la società toscana non appare intenzionata a dare l’assalto al terzino del Milan al gennaio.

Antonelli dovrebbe rimanere alla corte di Gennaro Gattuso fino a fine stagione. Nonostante non sia una prima scelta, l’ex Genoa potrebbe restare per poi partire in estate. Una sua immediata cessione costringerebbe il Milan a cercare un altro terzino sinistro. Il club rossonero, però, ha già fatto sapere di non voler fare operazioni in entrata in questo calciomercato di gennaio. Salvo, sorprese, il giocatore resterà a Milanello per adesso.

E in vista di Milan-Lazio di domenica a San Siro c’è pure la possibilità che giochi. Infatti, Ricardo Rodriguez sarà assente per squalifica (espulso a Cagliari) e pertanto Gattuso potrebbe rilanciarlo titolare. Una chance importante per Antonelli. Non è comunque escluso che il mister opti per schierare Davide Calabria sulla corsia mancina, rimettendo Ignazio Abate a destra.

Redazione MilanLive.it