MILAN NEWS – Domani sfida importante alla Dacia Arena: Udinese-Milan, match valido per la 4.a giornata di ritorno del campionato di Serie A. Di seguito ecco le probabili formazioni di Massimo Oddo e Gennaro Gattuso.

Udinese-Milan: le probabili formazioni di Oddo e Gattuso!

Nei rossoneri, impegnati in settimana contro la Lazio in Coppa Italia, ci saranno alcuni cambiamenti. Non in porta però, dove il titolare sarà sempre Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui difesa a 4, con Ignazio Abate e Davide Calabria sugli esterni: Ricardo Rodriguez è out dalla lista dei convocati, visto che è ancora debilitato per le coliche intestinali avute ad inizio settimana. I centrali saranno Alessio Romagnoli e Leonardo Bonucci.

In mezzo al campo non cambiano le idee di Gattuso rispetto alle ultime uscite in campionato: Lucas Biglia sarà ancora il regista davanti la difesa, mentre Franck Kessié e Giacomo Bonaventura agiranno da interni di centrocampo. In attacco Suso e Hakan Calhanoglu saranno gli esterni del 4-3-3, mentre la punta centrale pare sia l’unica piccola incognita: Nikola Kalinic è ampiamente favorito su tutti, ma oggi Gattuso in conferenza stampa ha dato anche una flebile speranza ad André Silva. Difficilmente si opterà per la titolarità del portoghese, ma fino a domani una minima possibilità va mantenuta aperta.

Di seguito ecco in grafica le probabili formazioni Udinese e Milan:

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Angella, Danilo, Nuytinck, Widmer; Fofana, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. Allenatore: Oddo.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic (Silva), Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it