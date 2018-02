NEWS MILAN – La società rossonera è finora soddisfatta del lavoro svolto da Gennaro Gattuso. Da quando ha preso il posto di Vincenzo Montella, l’allenatore calabrese è riuscito a rilanciare la squadra dopo un avvio difficile.

Il Milan è in serie positiva da otto partite, tra campionato e Coppa Italia. I miglioramenti dei giocatori sono evidenti, anche se mancano ancora tante sfide e dunque non bisogna esaltarsi troppo. Già giovedì si andrà in Bulgaria contro il Ludogorets nell’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League e bisognerà vincere per ipotecare il passaggio agli Ottavi.

Gattuso dovrà essere bravo a gestire i prossimi impegni, dato che il Milan giocherà ogni 3-4 giorni. Un vero tour de force (6 gare in 21 giorni) in cui si vedrà meglio qual è il valore della squadra. Ci saranno partite decisive per la stagione rossonera e anche per il futuro dello stesso Rino. Alcune indiscrezioni parlano già di un possibile rinnovo di contratto con il club fino al 2020.

Il Corriere della Sera oggi scrive che in realtà non ci sono stati dialoghi tra Marco Fassone e Gattuso per discutere del prolungamento. E non è ancora previsto neppure un incontro tra le parti. Rino sta guidando il Milan con il contratto stipulato al momento della sua assunzione da allenatore della Primavera, percependo 120 mila euro annui. Quando è stato promosso alla Prima Squadra non ha voluto guadagnare di più.

Dunque è presto per parlare di rinnovo. Probabilmente il tema diventerà più concreto se la squadra dovesse superare positivamente i prossimi test. Infatti il Milan si ritroverà ad affrontare Sampdoria, Roma e Inter nelle prossime gare di campionato. In mezzo il doppio impegno di Europa League col Ludogorets e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico (0-0 a San Siro). Dopo questa serie di match, le idee saranno più chiare sia sulla stagione rossonera che sul futuro di Rino.

