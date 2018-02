MILAN NEWS – Il calcio è una scienza inesatta e sempre troppo volubile. Basta osservare la parabola di Gennaro Gattuso da allenatore nel giro di sei mesi circa.

In estate il buon Rino aveva accettato la proposta del Milan di ripartire come tecnico della Primavera, ma a settembre il suo inizio non era stato dei migliori: due gare di campionato, zero punti e ben otto gol subiti. In particolare il flop nel derby giovanile perso per 3-0 con l’Inter. Poi la risalita, fatta di lavoro, cura nei dettagli, fiducia nel suo gruppo di giovani. Il Milan Primavera aveva cominciato a stupire, a fare sul serio, e proprio sul più bello Gattuso veniva addirittura promosso dalla dirigenza per sostituire Vincenzo Montella alla guida della prima squadra.

Una parabola che non finisce qui: Gattuso dopo neanche tre mesi di lavoro è già un intoccabile. Il suo metodo con meno chiacchiere e più fatti sta rilanciando il Milan, che viene da una splendida serie positiva ed ancora in corsa su tre fronti. Non a caso, come scrive la Gazzetta dello Sport, dalle parti di Milanello sarebbe arrivato un sondaggio di un club estero (o più di uno) proprio per Gattuso in vista della prossima stagione.

Le qualità di Rino già fanno gola sul mercato dei tecnici, ma la sua priorità è ben chiara: ottenere la conferma dal Milan, che comincerà a breve a muoversi per rinnovargli il contratto. Quello attuale, firmato a maggio per allenare la Primavera, scade nel 2019 e prevede un ingaggio da 120 mila euro. Si parla di un prolungamento fino al 2020 con cifre ovviamente ritoccate. Non ci sono ancora incontri fissati, però la sensazione è che l’idillio possa proseguire.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it