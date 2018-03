MILAN NEWS – Archiviata la sfortunata eliminazione dall’Europa League per mano dell’Arsenal, è tempo di pensare al campionato per il Milan. Gennaro Gattuso ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Chievo Verona di domani pomeriggio a San Siro.

Assenti, come già anticipato da Gattuso in conferenza stampa, sia Davide Calabria che Ignazio Abate, come già successo peraltro giovedì scorso. Forfait precauzionale per Alessio Romagnoli, che ha accusato un affaticamento muscolare dopo la sfida all’Emirates Stadium. Sorpresa Andrea Conti, il terzino rossonero sarà a disposizione del tecnico dopo l’infortunio al crociato del settembre scorso. Domani contro il Chievo Verona è impossibile giochi titolare nonostante le tante assenze, ma non è da escludere che Gattuso possa concedergli la passerella finale, a patto che il risultato lo permetta. Assente anche Nikola Kalinic, i cui motivi non sono ancora noti. Aggregati due primavera, Tiago Dias e Tsadjout. Di seguito l’elenco completo riportato da acmilan.com:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Locatelli, Kessié, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, André Silva, Suso, Tiago Dias, Tsadjout.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it