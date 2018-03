MILAN NEWS – Importanti novità relativamente ad Alessio Romagnoli, il quale ha riportato un infortunio dopo la partita contro l’Arsenal d’Europa League di due giorni fa.

Il difensore centrale rossonero avrebbe infatti accusato un affaticamento muscolare che lo costringerà inevitabilmente a saltare la sfida di domani pomeriggio a San Siro contro il Chievo Verona. Riposo precauzionale – riferisce il club rossonero e riporta Ansa.it – per evitare complicazioni future. Problemi non indifferenti in difesa per Gennaro Gattuso che nella conferenza stampa odierna ha riferito anche dell’assenza di Ignazio Abate e Davide Calabria. Oltre a Leonardo Bonucci (diffidato, rischia di saltare Juventus-Milan dopo la sosta), sarà Ricardo Rodriguez l’altro ‘superstite’ del solito quartetto difensivo rossonero da quando è arrivato Gattuso. Possibile conferma per Fabio Borini sulla destra, con Cristian Zapata favorito su Mateo Musacchio per un posto al centro della difesa.

Il problema accorso oggi a Romagnoli pare sia stata anche la causa della mancata convocazione in nazionale per le amichevoli dell’Italia contro Argentina e Inghilterra. Speriamo che per il giovane rossonero non sia nulla di grave: per il Milan è importante ottenere una vittoria domani contro i clivensi, e dopo la sosta ci saranno due impegni in campionato ravvicinati: la Juventus sabato 31 marzo e il derby contro l’Inter che verrà recuperato il 4 aprile.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it