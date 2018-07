MILAN NEWS – Positiva la prima amichevole ufficiale della stagione per i rossoneri. Al centro sportivo di Carnago Milan-Novara 2-0, le reti decisive di Suso e Calabria. Nel post-partita a Milan TV intervista ad Hakan Calhanoglu.

Il fantasista turco è entrato nel secondo tempo, con Gattuso che lo ha schierato nel solito ruolo della scorsa stagione, ovvero attaccante esterno a sinistra nel 4-3-3: “Mi sento bene, ma sono stanco, non sono al massimo della forma ovviamente. Abbiamo lavorato duro questa settimana. Con Gattuso c’è una grande atmosfera e ci stiamo allenando bene e duramente in queste settimane. Non avevamo tante energie, ma la cosa importante era vincere. Milan in Europa League? Siamo molto felici. Ruolo? So giocare da mezzala, perché l’ho già fatto in Bundesliga. La cosa importante è cosa il mister vuole da me a prescindere dal ruolo, non è un problema la posizione”.

A fine primo tempo aveva brevemente parlato Franck Kessié, il quale aveva sottolineato i pesanti carichi di lavoro ai quali mister Gattuso li ha sottoposti dall’inizio del raduno: “Abbiamo 2 settimane di lavoro nelle gambe, che sono molto pesanti. Nei primi 45 minuti di gioco abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Sta andando tutto bene”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it