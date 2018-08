CALCIOMERCATO MILAN – Il grande sogno rossonero è Sergej Milinkovic-Savic. Un sogno che Leonardo aveva dichiarato irrealizzabile in conferenza stampa, visti gli elevati costi della stella della Lazio.

Eppure, da giorni trapelano indiscrezioni di calciomercato Milan che rivelano che sottotraccia la dirigenza rossonera ha lavorato a questo colpo. Stamane La Gazzetta dello Sport spiega che c’è stata anche un’offerta. 30 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 50 e anche una contropartita tecnica nell’affare. Tuttavia, il presidente Claudio Lotito ha rifiutato. La proposta è stata giudicata non adatta alle sue richieste.

Calciomercato Milan, nuova offerta per Milinkovic-Savic?

La Lazio ora spera di riuscire a far rinnovare il contratto a Milinkovic-Savic. Se non dovesse farcela, serviranno comunque offerte da oltre 100 milioni per strappare il serbo alla sua attuale squadra. La Gazzetta dello Sport non esclude un nuovo tentativo da parte del Milan, che sogna il centrocampista serbo per regalare a Gennaro Gattuso un altro rinforzo di alto livello dopo aver preso Gonzalo Higuain in attacco settimane fa. Con questo giocatore la formazione rossonera farebbe un ulteriore salto di qualità e potrebbe lottare per un piazzamento Champions League.

Tuttavia, sembra veramente difficile che l’operazione possa andare in porto. Troppo alti i costi per il bilancio del Milan. Inoltre, la formula del prestito con diritto di riscatto (l’unica possibile per il Diavolo) non pare essere troppo digerita da Lotito. Sembra che rappresentanti di Elliott di recente abbiano incontrato il presidente della Lazio per discutere di Milinkovic-Savic, però non è stato prodotto alcun tipo di accordo. Adesso bisognerà vedere se il club rossonero effettuerà un ultimo estremo tentativo per un giocatore che innalzerebbe il livello della squadra. Noi siamo sempre stati molto scettici su questa trattativa e continuiamo ad esserlo. Ovviamente, se dovesse andare clamorosamente in porto, non potremmo che esserne felici. Uno come Milinkovic-Savic farebbe molto comodo a Gattuso.

Redazione MilanLive.it