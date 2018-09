CALCIOMERCATO MILAN – Storicamente il Milan è uno dei club che in Italia e forse anche in Europa è maggiormente attento al cosiddetto mercato dei parametri zero.

In effetti, fin da quando Adriano Galliani era amministratore delegato e addetto al mercato del club, il Milan ha spesso effettuato acquisti a costo zero o a cifre bassissime andando a proporre importanti contratti a tutti quei calciatori con gli accordi in scadenza con le rispettive squadre. Gli ultimi casi sono quelli di Pepe Reina e Ivan Strinic, strappati dalla vecchia dirigenza a zero euro dopo la fine dei contratti con Napoli e Sampdoria.

Calciomercato Milan, Ramsey in partenza. Ma i rossoneri si tirano fuori

Un nome circolato di recente il cui contratto scadrà a giugno 2019 e che potrebbe seriamente cambiare squadra a costo zero è quello di Aaron Ramsey, centrocampista gallese classe 1990 e considerato uno dei maggiori talenti della Premier League britannica. Il calciatore dell’Arsenal, legatissimo alla società londinese, potrebbe essere tentato da nuove proposte in arrivo dal resto dell’Europa.

Oggi il tabloid inglese The Mirror parla di quello che potrebbe essere il destino di Ramsey, contando esattamente cinque squadre internazionali pronte ad ingaggiare il 27enne originario del Galles a partire dalla prossima estate. Ma a sorpresa è scomparsa la candidatura del Milan, nonostante nelle ultime settimane i rossoneri erano stati inseriti nella lista di squadre interessate fortemente al numero 8 dei ‘Gunners’.

Sono altri i club che si daranno battaglia per Ramsey: in primis tre rivali inglesi, come il Chelsea di Maurizio Sarri, il Manchester United di José Mourinho ma anche il sorprendente Everton. Due invece i club italiani in corsa, ovvero la Juventus pigliatutto e la Lazio, che potrebbe cedere Milinkovic-Savic (che piace anche al Milan) e rimpiazzarlo proprio con questo colpaccio a costo zero. Chi offrirà il miglior contratto si aggiudicherà a giugno questo ottimo calciatore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it