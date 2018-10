MILAN NEWS – Il Milan domenica cambierà ancora volto, almeno parzialmente, in onore della regola del turnover che spesso accompagna i rossoneri viste le partite ravvicinate.

Il tecnico Gennaro Gattuso dovrà risolvere l’ennesimo ballottaggio sulla corsia destra di difesa, dove Ignazio Abate si gioca il posto da titolare con il più giovane Davide Calabria, entrambi in buona forma recentemente. Positiva la prova del classe ’96 ieri contro l’Olympiacos, così come quella del veterano difensore milanista di domenica in casa del Sassuolo. Sembra che al momento sia Abate il prescelto per giocare titolare contro il Chievo Verona, nel match che anticiperà la seconda sosta per le Nazionali della stagione.

Secondo le ultime informazioni di Sky Sport il Milan dovrebbe schierarsi più o meno con la formazione tipo, ovvero con il ritorno dal 1′ minuto dei vari Donnarumma, Musacchio, Kessié e Calhanoglu, ieri partiti dalla panchina, ma con l’unico dubbio sul terzino che dovrebbe essere risolto in favore di Abate. Per il numero 20, che secondo molti era arrivato ormai già lo scorso anno al capolinea della sua avventura rossonera, un vero e proprio attestato di stima dall’amico e anche ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Non a caso i due sono gli unici reduci della rosa titolare del Milan che vinse l’ultimo Scudetto nella stagione 2010-2011.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

