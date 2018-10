MILAN NEWS – Meritevole, continuo e attaccatissimo ai colori rossoneri. Giacomo Bonaventura in questi 4 anni pieni al Milan ha dimostrato tutte queste qualità.

Il centrocampista di San Severino Marche è maturato moltissimo nelle ultime stagioni, passando dallo status di jolly offensivo a quello di intoccabile nella formazione titolare di mister Gennaro Gattuso, che gli ha consegnato il ruolo ideale di mezzala sinistra. Il classe 1989 ha iniziato alla grande anche la sua quinta stagione rossonera, con già 3 gol realizzati e 1 assist vincente all’attivo, oltre al ritorno in pianta stabile tra i convocati della Nazionale maggiore italiana.

Per coronare il momento positivo di Bonaventura manca soltanto la firma sul rinnovo contrattuale che confermerebbe l’attaccamento di ‘Jack’ alla maglia numero 5 del Milan. L’ex atalantino, come riporta oggi Tuttomercatoweb.com, da tempo ha aperto i discorsi con il suo agente Mino Raiola e con la nuova dirigenza milanista guidata dal direttore tecnico Leonardo. La volontà di prolungare c’è, manca solo l’accordo definitivo che dovrebbe arrivare dopo il derby Inter-Milan di domenica prossima. Nella settimana successiva le parti dovrebbero nuovamente aggiornarsi per cercare di mettere nero su bianco il prolungamento fino al giugno 2022 con un buon adeguamento di stipendio. Tutto meritato per Bonaventura, che dal 2014 ha sempre dimostrato di essere una pedina utile e a tratti fondamentale per i vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it