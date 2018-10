MILAN NEWS – Non potrà essere una gara considerata già decisiva, ma chi vincerà il derby più atteso e pregiato degli ultimi anni potrà davvero svoltare e mettere un piede in paradiso.

Inter-Milan è la stracittadina per antonomasia, mai come quest’anno ricca di aspettative per spettacolo ed equilibri in campo. Tutto il mondo alle ore 20,30 sarà sintonizzato su San Siro per assistere a quello che sarà il big match della 9.a giornata, un match talmente importante da fare già palpitare i cuori dei quasi 80 mila tifosi presenti sui seggiolini della Scala del calcio.

Inter-Milan, finalmente il derby torna ad essere ‘mondiale’

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport sarà sfida totale, tra squadre che si studieranno, si aggrediranno e cercheranno di badare prima a non prenderle, poi ad attaccare sulle debolezze altrui. L’Inter dovrà stare attenta alla verve fresca e imprevedibile dell’attacco milanista: Gonzalo Higuain è in palla e vuole continuare a far gol per trascinare la sua nuova squadra, in tandem con un Jesus Suso che a livello di assist e giocate individuali in questo momento è tra i migliori in Europa.

Il Milan dovrà tenere d’occhio la fame di Mauro Icardi e gli stappi di Ivan Perisic, pericoli maggiori della fase offensiva nerazzurra, con il capitano argentino già letale e decisivo nel derby di un anno fa perso per 3-2. Ma è probabile che la sfida di San Siro si possa decidere piuttosto in mezzo al campo: i piedi illuminati di Biglia e Brozovic, la grinta di Kessié e Nainggolan, il dinamismo tattico di Bonaventura e Gagliardini.

Ma saranno fondamentali anche le panchine, chi azzeccherà tra Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso le mosse giuste e persino i cambi in corsa. Il Milan in questo ha un Patrick Cutrone in più, rientrato a pieno regime. Sarà derby a 360°, duello totale e infinito che durerà più dei canonici 90 minuti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

