CALCIOMERCATO MILAN – Tra le rivelazioni, a livello di singoli, del campionato italiano in corso c’è sicuramente un attaccante che il Genoa ha pescato dalla Serie B.

Si tratta di Christian Kouamé, calciatore di origine ivoriana classe 1997, che ha già mostrato tutto il suo talento nelle prime giornate di campionato. Un attaccante duttile e rapidissimo, abile a giocare sia da seconda che da prima punta e all’occorrenza anche da esterno offensivo. Un elemento sul quale sembra sia forte anche l’interesse del Milan, che da poco lo ha fronteggiato durante il match vinto per 2-1 con il Genoa.

Per tutte le info di calciomercato CLICCA QUI

Calciomercato Milan, l’agente di Kouamé conferma l’interesse rossonero

Per parlare del futuro di Kouamé oggi il portale Calciomercato.com ha interpellato l’agente del calciatore africano, ovvero Michelangelo Minieri. Il procuratore ha parlato di come il Genoa abbia battuto la concorrenza generale e portato dunque in Liguria la scorsa estate: “Era già un giocatore seguito e che aveva molto mercato. Tutto passava dal Cittadella e dal suo direttore Marchetti. E’ stato bravo il presidente Preziosi a convincere i veneti e a far sentire il giocatore importante per il progetto del suo Genoa”.

L’interesse del Milan appare qualcosa di molto concreto, visto che Minieri ha confermato come i rossoneri fossero interessati a Kouamé anche lo scorso anno: “Posso dire che c’erano diversi club di serie A, il Cittadella lo ha sempre ritenuto un giocatore importante e pretendeva tanto per lui. Adesso è al Genoa, un club di livello sempre molto abile nel valorizzare questo tipo di calciatori. L’interesse di Leonardo? E’ un ragazzo del 97′ di valore ed è normale che sia attenzionato da tutti. L’importante è che cresca, migliori sempre di più il tenore delle sue prestazioni. Le notizie di mercato, al momento, non ci interessano. Dovremo anche capire che progetti ha Preziosi per il ragazzo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it