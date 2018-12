CALCIOMERCATO MILAN – Alessandro Plizzari avrebbe dovuto partire in prestito già in estate, ma non fu trovato un accordo. E’ rimasto in rossonero, ma senza trovare spazio.

Con Gianluigi Donnarumma e Pepe Reina davanti è complicato avere minutaggio. Il giovane portiere del Milan potrebbe partire a gennaio. La soluzione di un trasferimento a titolo temporaneo è la più logica per consentirgli di giocare. Nella passata stagione il ragazzo militò in prestito nella Ternana in Serie B e probabilmente si cercherà una soluzione nuovamente nel campionato cadetto.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Plizzari ci sarebbe il Padova. Il club veneto avrebbe già effettuato un sondaggio per l’estremo difensore classe 2000. Il Milan dovrebbe essere disponibile ad intavolare una trattativa, però deve fare anche i conti con la situazione di Antonio Donnarumma. Infatti, sembra che pure il fratello di Gigio abbia voglia di lasciare Milanello per andare in una squadra che gli conceda maggiore spazio. Il club può cedere solamente uno dei due a gennaio. Vedremo chi partirà.

Il #Padova ha sondato il #Milan per il prestito del giovane #Plizzari. Uno tra lui e Antonio #Donnarumma a gennaio potrebbe partire #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 7 dicembre 2018

Matteo Bellan

