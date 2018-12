NEWS MILAN – Concluso l’allenamento di rifinitura a Milanello, mister Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per Olympiacos-Milan. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.

Da segnalare il ritorno di Mateo Musacchio. Un fatto ormai annunciato, visto che il difensore argentino in questi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo. Difficile pensare che possa essere titolare ad Atene, ma è importante averlo a disposizione. Gattuso aveva dovuto adattare Ignazio Abate centrale di difesa, visto che oltre a Cristian Zapata aveva solamente l’inesperto Stefan Simic come alternativa. Alessio Romagnoli non figura nella lista convocati, oggi si è allenato a parte in palestra. Il capitano del Milan dovrebbe farcela per la trasferta di Bologna martedì prossimo.

Oggi alla seduta di rifinitura a Milanello ha preso parte anche Lucas Paquetà, che però contro l’Olympiacos e nelle altre partite del 2018 non potrà giocare. Il talento brasiliano sarà tesserabile solamente a inizio 2019, in concomitanza con l’apertura della finestra di gennaio del calciomercato. Un giovane prospetto sul quale il Milan ha deciso di investire 35 milioni più bonus, segnale di quanto il club ci creda.

Matteo Bellan

