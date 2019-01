NEWS MILAN – Archiviata la Supercoppa, il Milan è chiamato a rituffarsi in campionato per un rush finale decisivo. La rincorsa verso un’obbligatoria qualificazione in Champions League ripartirà da Genova, città che ha già sorriso ai rossoneri in questo inizio del 2019.

Nelle ultime ore, intanto, l’AIA ha divulgato le designazioni arbitrali in merito proprio alla alla 20a giornata di Serie A. Dopo le polemiche per gli errori arbitrali ieri a Gedda e quelle ancora precedenti legate all’orario spostato, il designatore Nicola Rizzoli ha deciso di affidarsi a uno dei migliori fischietti: ossia il veneto Davide Orsato. Il direttore di gara sarà affiancato da Lorenzo Manganelli e Daniele Bindoni come guardalinee, da Juan Luca Sacchi come quarto uomo e Federico La Penna e Gianluca Vuoto al VAR. Intanto, si vedrà probabilmente un Marassi semi vuoto in virtù dello sciopero preannunciato dai tifosi.

Redazione MilanLive.it

