Tiago Djalò (foto Instagram)

CALCIOMERCATO MILAN – E’ arrivato a Milano il difensore portoghese Tiago Djalò, nuovo rinforzo del club rossonero. Lo riporta Sport, al quale il ragazzo ha detto: “Sono felice, forza Milan!“. Verrà aggregato alla Primavera guidata da mister Federico Giunti.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Il centrale classe 2000 è in scadenza di contratto a giugno 2019 con lo Sporting Lisbona. Il Milan ha voluto portarlo subito in Italia, così da farlo ambientare meglio in vista della prossima stagione. Inoltre, un rinforzo alla difesa della Primavera rossonera serviva. Sarà interessante valutare il suo rendimento nei prossimi mesi. Si capirà se il ragazzo potrà essere materiale da Prima Squadra oppure se servirà mandarlo in prestito per farlo maturare ulteriormente.

Djalò dovrebbe firmare un contratto fino a giugno 2023 con il Milan. Un colpo di prospettiva che rientra pienamente nella linea del club. L’arrivo di Ivan Gazidis e del capo-scout Geoffrey Moncada ha dato un’ulteriore impronta alla filosofia di puntare sui giovani promettenti. Già Paolo Maldini e Leonardo avevano fatto intendere questa intenzione, ribadita dalle scelte successive fatte dalla società. Oltre al talento dello Sporting Lisbona, stanno per arrivare anche Leroy Abenda dal Monaco e Michelis dall’Asteras Tripolis.

Tiago #Djalo (difensore @Sporting_CP ) appena arrivato a Milano per firmare con il @acmilan: tra poco le prime immagini e parole su @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 25 gennaio 2019

“Sono felice, forza #Milan”: ecco Tiago #Djalò, atterrato ora a Milano per la firma sul contratto con i rossoneri (anticipate Lazio, City e United) via @FabrizioRomano @SkySport #calciomercato pic.twitter.com/nvtha6Eada — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) 25 gennaio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it