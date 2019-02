CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimissimi giorni di gennaio, durante la sessione invernale di mercato, il Milan ha provato a chiudere in bellezza cercando di acquistare anche un esterno d’attacco.

Alla fine non se n’è fatto nulla, ma di certo in vista della prossima estate i rossoneri torneranno a valutare seriamente l’ingaggio di un’ala d’attacco che possa essere utile nel 4-3-3 che al momento è considerato il modulo ideale per Gennaro Gattuso. E c’è un nome su tutti che continua a far gola a Leonardo e compagnia, un talento ancora giovane che può tornare davvero di moda.

Calciomercato Milan, a breve incontro decisivo per Saint-Maximin

Secondo ciò che riporta oggi il Corriere dello Sport starebbe per concretizzarsi un summit importante tra il Milan ed il club francese del Nizza. Motivo? Il futuro di Allan Saint-Maximin, attaccante esterno che i rossoneri hanno seguito nella sessione invernale e che reputano l’ideale per completare il reparto offensivo per il prossimo campionato. Il classe ’94 ha già fatto la bocca ad un trasferimento in Italia ed un suo tweet piuttosto intrigante degli scorsi giorni avrebbe confermato tale volontà del giocatore.

Milan e Nizza, o meglio le rispettive dirigenze, si incontreranno per continuare a trattare il destino di Saint-Maximin: i rossoneri sono in pole e vogliono chiudere la trattativa al più presto, con l’intento di anticipare la concorrenza internazionale e assicurarsi quel rinforzo che serve come il pane per sviluppare anche il gioco sulle corsie laterali di Gattuso.

L’intento è quello di bloccare Saint-Maximin, così che squadre come Psg o altre di Premier League non possano dare fastidio all’affare rossonero. Il Nizza continua a valutarlo almeno 30 milioni di euro, cifra di cui il Milan potrà disporre soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

