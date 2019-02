MILAN NEWS – Sabato sera andrà in scena un match che per il cammino del Milan rappresenta un vero e proprio test di maturità per la corsa alla Champions League.

I rossoneri saranno ospiti di un’ostica Atalanta, squadra ancora una volta rivelazione del campionato che ormai può essere considerata una certezza. Quella che è vista come la formazione più in forma del momento cercherà di scavalcare in classifica il Milan battendolo nello scontro diretto del 16 febbraio, iscrivendosi così di diritto alla caccia al 4° posto finale in classifica.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it ci si aspetta una grande cornice di pubblico allo stadio Atleti Azzurri d’Italia nel saturday night di Serie A; infatti la richiesta dei biglietti è altissima, con già 3.658 tagliandi che si aggiungono ai 15.317 abbonamenti dei tifosi atalantini. Non da sottovalutare la folta presenza pure dei tifosi del Milan in trasferta, visto che il tragitto in direzione Bergamo è di circa un’ora di automobile, tutt’altro che insostenibile per i supporter in partenza da Milano.

La speranza è che vi sia spettacolo in campo e sugli spalti, senza alcuna dimostrazione di inciviltà, cosa che purtroppo è spesso venuta fuori nelle ultime settimane in Italia e non solo. Inoltre il meteo sarà clemente: per sabato a Bergamo è previsto cielo sereno anche in serata con temperature rigide ma non glaciali, molto diverso dall’ultimo Atalanta-Milan quando un acquazzone primaverile mise in difficoltà le condizioni del campo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

