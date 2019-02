CALCIOMERCATO MILAN – Il centrocampista Franck Kessié, classe 1996 del Milan, ha già scaturito l’interesse di moltissimi club internazionali.

L’ivoriano al suo secondo anno con i rossoneri si è conquistato non solo un posto da titolare, ma si è reso protagonista di un record quasi totale, essendo rimasto in campo nel 90% delle partite e dei minuti giocati dal Milan tra campionato e coppe, sia sotto la gestione Montella che quella attuale di Gattuso.

Calciomercato Milan, il Tottenham fa sul serio per Kessié

Nelle ultime settimane si è parlato molto di interessamenti concreti da parte di alcuni club esterni nei confronti di Kessié. Si è parlato del PSG, con il direttore sportivo Henrique Antero che segue il centrocampista classe ’96 da tempo e che sarebbe disposto ad un bel sacrificio economico pur di portarlo a Parigi, sapendo che il Milan per questioni finanziarie non potrà trattenere Kessiè contro voglia in caso di proposte allettanti.

Si è parlato anche del Chelsea, che pretenderebbe il cartellino del centrocampista ex Atalanta nel caso in cui il Milan intendesse riscattare il mediano Timoue Bakayoko proprio dai ‘Blues’, con Kessié che andrebbe a fare da pagamento per l’acquisto del suo compagno di reparto a titolo definitivo.

Ma in realtà secondo Tuttomercatoweb.com il vero pericolo per il Milan si chiama Tottenham: la società londinese fa sul serio per Kessié per volontà del manager Mauricio Pochettino. Pronta un’offerta importante al Milan, che valuta il suo calciatore non meno di 40 milioni di euro, cifra che contando anche gli ammortamenti degli ultimi due anni farebbe ottenere una plusvalenza importante al club rossonero. Il futuro del centrocampista 22enne è dunque più in bilico del previsto, a causa dei tanti interessi recenti e di un rinnovo (scadenza attuale 2021) ancora da mettere a punto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

