MILAN NEWS – Il Milan blinda la difesa vola sul tetto d’Europa, ma Gianluigi Donnarumma non è da meno. Pure perché anche lo stesso Gigio è stato fondamentale in questo super ribaltone rossonero con tre mesi da urlo.

Eppure il Diavolo ha dovuto prima toccare il fondo per poi di darsi la spinta e cambiare l’andazzo. Il dato è infatti memorabile: goal subiti per ben 16 partite consecutive, di cui 6 nel precedente campionato e 10 all’avvio di stagione. Un dato che ha portato il Diavolo di Gennaro Gattuso tra i peggiori della storia statisticamente parlando, perché un tale score non si raggiungeva da 72 anni ossia nella stagione 1946/47.

Poi c’è stata la rinascita, grazie all’enorme lavoro del tecnico, il rientro di Alessio Romagnoli e soprattutto il ritorno ai suoi veri livelli di Donnarumma junior. Così nelle ultime 13 giornate il prodigio rossonero ha blindato la porta in ben 7 occasioni, distinguendosi nel frattempo con tante prodezze. In termini di clean-sheet, sottolinea il Corriere dello Sport, il portiere rossonero ha mantenuto lo stesso rendimento dell’interista Samir Handanovic, nonché il primatista dell’attuale campionato a quota 13. Dalla decima giornata in poi, però, lo sloveno ha difeso efficacemente i suoi pali ben 7 volte. Esattamente come Donnarumma. Considerando i principali campionato d’Europa, solo Alisson del Liverpool e Walter Benítez del Nizza hanno fatto meglio raggiungendo le 8 partite da imbattuti.

Redazione MilanLive.it

