NEWS MILAN – Gennaro Gattuso gode di abbondanza in squadra nel ruolo di terzino destro. Oltre a Davide Calabria e a Ignazio Abate, c’è anche un Andrea Conti ormai recuperato fisicamente.

L’ex Atalanta ha vissuto una passata stagione quasi completamente ai box per via di due gravi infortuni al ginocchio sinistro. In questa è riuscito a rientrare e col tempo ad acquisire una condizione buona per poter giocare. Il mister è stato molto cauto nel dargli minutaggio, andando anche incontro a qualche critica per il poco spazio concesso a Conti. Il numero 12 del Milan è riuscito anche ad essere particolarmente incisivo in alcune apparizioni, come in occasione dell’assist decisivo a Patrick Cutrone contro la Sampdoria in Coppa Italia.

Andrea scalpita, si sente pronto per giocare titolare e spera di avere una chance da Gattuso. Tuttavia, il mister non sembra intenzionato a cambiare il terzino destro titolare adesso. Calabria gli dà grande affidabilità e contro il Cagliari ha anche regalato un ottimo assist per il gol di Lucas Paquetà. Nel corso del secondo tempo Davide è uscito per lasciare spazio proprio a Conti. I due sono amici e la concorrenza tra loro è sana. Per ora le gerarchie non sono destinate a cambiare, ma l’ex Atalanta farà di tutto per lavorare bene e farsi trovare pronto appena Rino lo chiamerà in causa.

Redazione MilanLive.it

